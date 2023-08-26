Годунова (Соколова) Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Соколов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Годунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Годунов Василий
дер. Губино, Клинского района, Московской обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Годунов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Годунов Василий
Московская обл., Московский р-н, Спасский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Годунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скородько Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Годунов Василий
Смерть
Около 1983
Быково, Раменский муниципальный район, Московская область