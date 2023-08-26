Годунова (Соколова) Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годунова (Соколова) Наталья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Соколов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Годунов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Годунов Василий

дер. Губино, Клинского района, Московской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Годунов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Годунов Василий

Московская обл., Московский р-н, Спасский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Годунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скородько Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Годунов Василий

Смерть
Около 1983
Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
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