Годунов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Годунов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична
дер. Губино, Клинского района, Московской обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Годунов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична
Московская обл., Московский р-н, Спасский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скородько Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична
Смерть
Неизвестно