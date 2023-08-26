Годунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годунов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Годунов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична

дер. Губино, Клинского района, Московской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Годунов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична

Московская обл., Московский р-н, Спасский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скородько Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Годунова Наталья Никитична

Смерть
Неизвестно
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