Наседкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкин Иван Иванович

Наседкин Иван Иванович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

22.08.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Наседкин Иван Никитович

Мать: Наседкина Анна Евстафьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Наседкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.

Сын: Наседкин Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.05.1854 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.03.1855 ст.

Сын: Наседкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.08.1858 ст.

Сын: Наседкин Аврамий Иванович

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Наседкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.03.1865 ст.

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.07.1868 ст.

Сын: Наседкин Панкратий Иванович

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.11.1872 ст.

Сын: Наседкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Гликерия Николаевна

Смерть
22.08.1900 ст.
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close