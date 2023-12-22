Наседкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смерти22.08.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.
Сын: Наседкин Евстафий Иванович
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1854 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1855 ст.
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1858 ст.
Сын: Наседкин Аврамий Иванович
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Наседкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1865 ст.
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1868 ст.
Сын: Наседкин Панкратий Иванович
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1872 ст.
Сын: Наседкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1900 ст.