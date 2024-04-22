Наседкин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1872 ст.
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.
Сын: Наседкин Елисей Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.
Сын: Наседкин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Сын: Наседкин Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.
Сын: Наседкин Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.
Сын: Наседкин Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.
Сын: Наседкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Дочь: Наседкина Федора Григорьевна
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно