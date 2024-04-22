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Наседкин Григорий Иванович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.11.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1872 ст.

Отец: Наседкин Иван Иванович

Мать: Наседкина Гликерия Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.

Сын: Наседкин Елисей Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.

Сын: Наседкин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Сын: Наседкин Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Сын: Наседкин Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.

Сын: Наседкин Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.

Сын: Наседкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Дочь: Наседкина Федора Григорьевна

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Наседкина Мелания Антоновна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Мелания Антоновна

Смерть
Неизвестно
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