(Губанова) Глафира (Галина) Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1910
Дата смерти02.12.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1910
Или 9 мая 1910 года
Рождение ребёнка
15.11.1936
Сын: Курган Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Курган Владимир Максимович
Карабаново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.03.1948
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-рентгенолог
Смерть
02.12.1989
Введенское кладбище, сектор 28, середина, Лефортово
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, участок 28, могила 1391