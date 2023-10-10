(Губанова) Глафира (Галина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губанова) Глафира (Галина) Николаевна

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Место рождения

Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.04.1910

Дата смерти

02.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1910

Отец: Губанов Николай Петрович

Мать: Губанова Евдокия Ивановна

Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Или 9 мая 1910 года
Рождение ребёнка
15.11.1936

Сын: Курган Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Курган Владимир Максимович

Карабаново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.03.1948

Муж: Курган Владимир Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-рентгенолог
Смерть
02.12.1989
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище, сектор 28, середина, Лефортово
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище, участок 28, могила 1391
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