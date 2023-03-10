Шохин Андрей Алексеевич
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения27.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1885 г. Ф.389, оп.1, д.571
Крещение
27.09.1885
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1885 г. Ф.389, оп.1, д.571
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно