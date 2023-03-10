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Шохин Андрей Алексеевич

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Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

27.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885

Отец: Шохин Алексей Кондратьевич

Мать: Шохин Александра Кондратьевна

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
МК д.Любимовка, 1885 г. Ф.389, оп.1, д.571
Крещение
27.09.1885
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
с.Любимовка | МК д.Любимовка, 1885 г. Ф.389, оп.1, д.571
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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