Шохин (Неизвестно) Александра Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохин (Неизвестно) Александра Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Алексей Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
27.09.1885

Сын: Шохин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Шохин Алексей Кондратьевич

МК д.Любимовка, 1885 г. Ф.389, оп.1, д.571
Смерть
Неизвестно

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