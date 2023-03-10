Шохин (Неизвестно) Александра Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
27.09.1885
Отец ребёнка: Шохин Алексей Кондратьевич
МК д.Любимовка, 1885 г. Ф.389, оп.1, д.571
Смерть
Неизвестно