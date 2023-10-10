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Гусаров Кирилл Александрович

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
24.06.2012

Жена: Давыдова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Анна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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