Гусаров Кирилл Александрович
Место рождения
Дата рождения1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.06.2012
Жена: Давыдова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давыдова Анна Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область