Щелокова Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Щелоков Аристарх Семенович
Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Щелоков Василий Семенович
Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно