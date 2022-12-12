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Щелокова Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Щелоков Павел Семенович

Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Щелоков Аристарх Семенович

Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щелоков Василий Семенович

Отец ребёнка: Щелоков Семен Антонович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелоков Семен Антонович

Смерть
Неизвестно
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