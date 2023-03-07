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Щелоков Семен Антонович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Щелоков Антон Степанович

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Щелоков Павел Семенович

Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Щелоков Аристарх Семенович

Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щелоков Василий Семенович

Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелокова Варвара Петровна

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