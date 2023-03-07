Щелоков Семен Антонович
Место рождения
Дата рождения1814
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Щелоков Антон Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Щелоков Аристарх Семенович
Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Щелоков Василий Семенович
Мать ребёнка: Щелокова Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно