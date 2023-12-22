Елясин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1868
Дата смертиПосле 28.07.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1868
Крещение
12.01.1868
Восприемники: Алексей Яковлевич Крайнов, Татьяна Степановна Губанова (Клюкина)
Бракосочетание
28.10.1887
По МК ТС 1887 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-V9LV-J?i=503&cc=1807365&cat=1132830
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.09.1888
Сын: Елясин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Восприемник
18.08.1892
Мария Кузьминична Лысова (Сорокина)
Рождение ребёнка
05.08.1893
Дочь: Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Восприемник
15.07.1894
Александр Иванович Крайнов
Рождение ребёнка
15.06.1895
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Никулина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Восприемник
08.05.1898
Ирина Кузьминична Маслова (Сорокина)
Рождение ребёнка
28.07.1899
Сын: Елясин Илья Иванович
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.08.1901
Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 28.07.1899