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Елясин Иван Матвеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.01.1868

Дата смерти

После 28.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1868

Отец: Елясин Матвей Герасимович

Мать: Елясина Евдокия Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.01.1868
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Алексей Яковлевич Крайнов, Татьяна Степановна Губанова (Клюкина)
Бракосочетание
28.10.1887

Жена: Киселева Наталья Фёдоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
По МК ТС 1887 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-V9LV-J?i=503&cc=1807365&cat=1132830
Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1888

Сын: Елясин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Елясин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Восприемник
18.08.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Мария Кузьминична Лысова (Сорокина)
Рождение ребёнка
05.08.1893

Дочь: Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
15.07.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Александр Иванович Крайнов
Рождение ребёнка
15.06.1895

Сын: Елясин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Никулина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
08.05.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Ирина Кузьминична Маслова (Сорокина)
Рождение ребёнка
28.07.1899

Сын: Елясин Илья Иванович

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1901

Сын: Елясин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 28.07.1899
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