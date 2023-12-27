Елясина (Клюкина) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти16.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
01.02.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1868
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Рождение ребёнка
21.10.1870
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Рождение ребёнка
13.03.1873
Сын: Елясин-Горов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Рождение ребёнка
27.05.1875
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Рождение ребёнка
06.12.1876
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Рождение ребёнка
05.08.1881
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Рождение ребёнка
11.01.1884
Дочь: Башкирова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Рождение ребёнка
23.03.1887
Дочь: Сергунина Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1907
Похороны
18.10.1907