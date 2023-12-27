Елясина (Клюкина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Клюкина) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

16.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Клюкин-Маркушин Степан Маркелович

Мать: Клюкина-Маркушина Дарья Ларионовна

Бракосочетание
01.02.1867

Муж: Елясин Матвей Герасимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1868

Сын: Елясин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1870

Сын: Елясин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1873

Сын: Елясин-Горов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1875

Сын: Елясин Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1876

Сын: Елясин Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1881

Сын: Елясин Никанор Матвеевич

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1884

Дочь: Башкирова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1887

Дочь: Сергунина Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Елясин Матвей Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.10.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
18.10.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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