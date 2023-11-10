Елясин Никанор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлясин Никанор Матвеевич

Елясин Никанор Матвеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.08.1881

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1881

Отец: Елясин Матвей Герасимович

Мать: Елясина Евдокия Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
23.09.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иосиф Фёдорович Елясин
Восприемник
09.03.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Михайлович Елясин
Бракосочетание
22.11.1903

Жена: Елясина Ольга Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Елясин и Гапшин Петр Иванович (пока их двое) По невесте: Носков и Кузнецов
Восприемник
30.04.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Михайловна Елясина
Рождение ребёнка
31.03.1905

Сын: Елясин Василий Никанорович

Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
05.07.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Дмитриевич Елясин
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Гликерья Никаноровна

Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Елясин Яков Никанорович

Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
17.09.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Петрович Киселев
Рождение ребёнка
28.06.1910

Дочь: Елена Никаноровна

Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: Александра Никаноровна

Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Елясин Иван Никанорович

Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Анна Никаноровна

Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close