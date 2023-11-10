Елясин Никанор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1881
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1881
Восприемник
23.09.1900
Иосиф Фёдорович Елясин
Восприемник
09.03.1902
Иван Михайлович Елясин
Бракосочетание
22.11.1903
Жена: Елясина Ольга Ивановна
Поручители по жениху: Елясин и Гапшин Петр Иванович (пока их двое) По невесте: Носков и Кузнецов
Восприемник
30.04.1904
Александра Михайловна Елясина
Рождение ребёнка
31.03.1905
Сын: Елясин Василий Никанорович
Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна
Восприемник
05.07.1906
Иван Дмитриевич Елясин
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: Гликерья Никаноровна
Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1908
Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна
Восприемник
17.09.1909
Иван Петрович Киселев
Рождение ребёнка
28.06.1910
Дочь: Елена Никаноровна
Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: Александра Никаноровна
Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Анна Никаноровна
Мать ребёнка: Елясина Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920