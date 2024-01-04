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Елясин Василий Никанорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.03.1905

Дата смерти

20.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1905

Отец: Елясин Никанор Матвеевич

Мать: Елясина Ольга Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.04.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 1924 и 1940

Жена: Елясина Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
29.07.1926 или 30.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елясина Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
10.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елясина Прасковья Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елясина Прасковья Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1938 или 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елясина Прасковья Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1940 или 15.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елясина Прасковья Терентьевна

Военная служба
С 22.07.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.08.1989
Похороны
Около 22.08.1989
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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