Елясин Василий Никанорович
Место рождения
Дата рождения31.03.1905
Дата смерти20.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1905
Отец: Елясин Никанор Матвеевич
Мать: Елясина Ольга Ивановна
Крещение
04.04.1905
Бракосочетание
Между 1924 и 1940
Рождение ребёнка
29.07.1926 или 30.11.1926
Рождение ребёнка
10.02.1931
Рождение ребёнка
21.06.1935
Рождение ребёнка
03.03.1938 или 1936
Рождение ребёнка
15.02.1940 или 15.03.1940
Военная служба
С 22.07.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1989
Похороны
Около 22.08.1989