Елясин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.06.1895
Дата смерти07.06.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1895
Отец: Елясин Иван Матвеевич
Крещение
16.06.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Афанасий Григорьевич-Алексеевич Калинин-Сыромятников-Макаров, Пелагея Ивановна Гапшина (Лунькова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1898
Причина смерти: болезнь желудка