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Елясин Фёдор Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.06.1895

Дата смерти

07.06.1898

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1895

Отец: Елясин Иван Матвеевич

Мать: Киселева Наталья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
16.06.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Афанасий Григорьевич-Алексеевич Калинин-Сыромятников-Макаров, Пелагея Ивановна Гапшина (Лунькова)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.06.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: болезнь желудка
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