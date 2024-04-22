Игнатий Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Фролович

Место рождения

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Фрол Киприанович

Мать: Авдотья Антоновна

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Авдотья Захаровна

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
1819
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
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