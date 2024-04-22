Авдотья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Захаровна

Место рождения

Рамены, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Захар

Мать: не указана

Рамены, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд
Помещик Петр Петрович Мельгунов РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-PYZ?i=385&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Фролович

Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
РС тут https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-CTH?i=1333&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
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