Авдотья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Захар
Помещик Петр Петрович Мельгунов РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-PYZ?i=385&wc=M6MV-ZTG%3A224254401%2C226324801%2C226325701&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Сын: Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Фролович
Лаврово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
РС тут https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-CTH?i=1333&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530