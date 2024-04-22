Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Игнатий Фролович
Мать: Авдотья Захаровна
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WNTK?i=210&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Бракосочетание
30.01.1811
Жена: Матрена Изотовна
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SYN9-Y?i=602&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRX-SGYM
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Матрена Изотовна
Смерть
Неизвестно
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