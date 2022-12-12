Степашкин Иван Ивлиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Степашкина Анна Семёновна
Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Неизвестно
Запасной младший унтер-офицер
Смерть
Неизвестно