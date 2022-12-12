Степашкин Иван Ивлиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепашкин Иван Ивлиевич

Степашкин Иван Ивлиевич

avatar

Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Степашкина Анна Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Неизвестно
Запасной младший унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close