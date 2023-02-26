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Филипп Никитин

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

09.06.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Никита Никитин

Мать: Евдокия Максимова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1799

Жена: Агафия (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1802

Сын: Илья Филиппов

Мать ребёнка: Агафия (Ильина)

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1805

Дочь: Дария Филиппова

Мать ребёнка: Агафия (Ильина)

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1808

Дочь: Феврония Филиппова

Мать ребёнка: Агафия (Ильина)

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1809
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1809

Сын: Павел Филиппов

Мать ребёнка: Агафия (Ильина)

д.Титовская
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