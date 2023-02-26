Филипп Никитин
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1774
Дата смерти09.06.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1774
Отец: Никита Никитин
Мать: Евдокия Максимова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1799
Жена: Агафия (Ильина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1802
Сын: Илья Филиппов
Мать ребёнка: Агафия (Ильина)
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1805
Дочь: Дария Филиппова
Мать ребёнка: Агафия (Ильина)
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1808
Дочь: Феврония Филиппова
Мать ребёнка: Агафия (Ильина)
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1809
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1809
Сын: Павел Филиппов
Мать ребёнка: Агафия (Ильина)
д.Титовская