Буракин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.04.1924
Дата смерти22.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1949
Рождение ребёнка
?.03.1951
Сын: Буракин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Буракина (Рыжова) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
09.11.1953
Рождение ребёнка
16.04.1955
Смерть
22.04.1993