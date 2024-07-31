Буракин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуракин Василий Михайлович

Буракин Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Чернуха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.04.1924

Дата смерти

22.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924

Отец: Буракин Михаил Фёдорович

Мать: Буракина (Данилова) Евдокия Семёновна

Чернуха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буракина (Рыжова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
?.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буракина (Рыжова) Валентина Петровна

Черемас, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1951

Сын: Буракин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Буракина (Рыжова) Валентина Петровна

Черемас, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буракина (Рыжова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
16.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буракина (Рыжова) Валентина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.1993
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.