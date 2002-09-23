Буракина (Рыжова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1922
Дата смерти23.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1949
Рождение ребёнка
?.03.1951
Сын: Буракин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Буракин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1953
Рождение ребёнка
16.04.1955
Смерть
23.09.2002