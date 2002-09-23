Буракина (Рыжова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буракина (Рыжова) Валентина Петровна

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Место рождения

Опарино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

28.11.1922

Дата смерти

23.09.2002

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1922

Отец: Рыжов Пётр Федорович

Мать: Рыжова (Чернова) Ольга Григорьевна

Опарино, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буракин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
?.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буракин Василий Михайлович

Черемас, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1951

Сын: Буракин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Буракин Василий Михайлович

Черемас, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буракин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буракин Василий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.09.2002
Москва, город федерального значения Москва

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