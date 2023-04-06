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Орличенко Василий Никитич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Орличенко Никита Климентьевич

Мать: Орличенко Домникия Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фастова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Орличенко Юлиана Евстафьевна

Рождение ребёнка
16.10.1900

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Юлиана Евстафьевна

Рождение ребёнка
09.11.1907

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Юлиана Евстафьевна

Рождение ребёнка
22.12.1909

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Орличенко Юлиана Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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