Орличенко Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Фастова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
23.01.1900
Рождение ребёнка
16.10.1900
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Юлиана Евстафьевна
Рождение ребёнка
09.11.1907
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Юлиана Евстафьевна
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Орличенко Юлиана Евстафьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно