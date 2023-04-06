Орличенко (Евтушенко) Юлиана Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко (Евтушенко) Юлиана Евстафьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

01.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Орличенко Василий Никитич

Рождение ребёнка
16.10.1900

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Никитич

Рождение ребёнка
09.11.1907

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Никитич

Рождение ребёнка
22.12.1909

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Орличенко Василий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1918
Причина смерти: легкие
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