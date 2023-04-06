Орличенко (Евтушенко) Юлиана Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти01.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900
Рождение ребёнка
16.10.1900
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Никитич
Рождение ребёнка
09.11.1907
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Никитич
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Орличенко Василий Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1918
Причина смерти: легкие