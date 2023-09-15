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Förster Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1819

Сын: Förster Рудольф Матвеевич

Мать ребёнка: Förster Юлиана Луиза

Рождение ребёнка
31.10.1822

Сын: Förster Людвиг Матвеевич

Мать ребёнка: Förster Юлиана Луиза

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1829

Сын: Фёрстер Карл Матвеевич

Мать ребёнка: Förster Юлиана Луиза

Франкфурт
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1864
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