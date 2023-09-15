Förster Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1819
Сын: Förster Рудольф Матвеевич
Мать ребёнка: Förster Юлиана Луиза
Рождение ребёнка
31.10.1822
Мать ребёнка: Förster Юлиана Луиза
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1829
Мать ребёнка: Förster Юлиана Луиза
Франкфурт
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1864