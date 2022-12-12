Толкачева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Толкачев Иосиф Афанасьевич
Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Толкачева Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сорокина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Толкачева Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Толкачева Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Толкачева Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Толкачева Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно