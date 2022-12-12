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Толкачева Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Толкачев Иосиф Афанасьевич

Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Толкачева Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сорокина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Толкачева Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Толкачева Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Толкачева Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Толкачева Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Толкачев Афанасий Тихонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Афанасий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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