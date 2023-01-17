Сорокина (Толкачева) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Толкачев Афанасий Тихонович
Мать: Толкачева Пелагея
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно