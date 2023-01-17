Сорокина (Толкачева) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Толкачева) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Толкачев Афанасий Тихонович

Мать: Толкачева Пелагея

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сорокин Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сорокин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сорокин Федор Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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