Арефьев Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1875
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Арефьев Василий Арефьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Арефьева Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Арефьев Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Арефьева Марина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875