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Арефьев Григорий Васильевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Арефьев Василий Арефьевич

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Арефьева Марина Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Арефьев Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Арефьева Марина Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Марина Алексеевна

Смерть
1875
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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