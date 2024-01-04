Арефьева Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Марина Алексеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Арефьев Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Арефьев Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Григорий Васильевич

Смерть
1873
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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