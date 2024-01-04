Арефьева Марина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Арефьев Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Арефьев Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Арефьев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873