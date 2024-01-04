Арефьев Прокопий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Прокопий Григорьевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Арефьев Григорий Васильевич

Мать: Арефьева Марина Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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