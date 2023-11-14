Шавина (Максимова) Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Максимов Симеон/Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1861
Дочь: Хлебникова Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич
Рождение ребёнка
02.06.1873
Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич
Рождение ребёнка
24.09.1877
Дочь: Шавина Евфросинья Филипповна
Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич
Рождение ребёнка
01.08.1879
Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шавина Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич
Рождение ребёнка
05.08.1886
Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич
Рождение ребёнка
13.06.1975
Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кашпир, Сызрань, Самарская область