Шавина (Максимова) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавина (Максимова) Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Максимов Симеон/Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1861

Дочь: Хлебникова Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич

Рождение ребёнка
02.06.1873

Сын: Шавин Кирилл Филиппович

Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич

Рождение ребёнка
24.09.1877

Дочь: Шавина Евфросинья Филипповна

Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич

Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Шавин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шавина Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич

Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Шавин Максим Филиппович

Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич

Рождение ребёнка
13.06.1975

Сын: Шавин Иуда Филиппович

Отец ребёнка: Шавин Филипп Алимпиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавин Филипп Алимпиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавин Филипп Алимпиевич

Смерть
Неизвестно
Кашпир, Сызрань, Самарская область
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