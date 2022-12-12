Плотникова (Ширкина) Анна Сергеевна
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ширкин Сергей Васильевич
Мать: Ширкина Нона Васильевна
Крещение
01.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Старкова Мария Иоакимовна
Отец ребёнка: Плотников Иоаким Павлович
Крещение
06.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Села Мазунина Дьячка Якима Павлова жена Анна Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно