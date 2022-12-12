Плотникова (Ширкина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Ширкина) Анна Сергеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширкин Сергей Васильевич

Мать: Ширкина Нона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Старкова Мария Иоакимовна

Отец ребёнка: Плотников Иоаким Павлович

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Села Мазунина Дьячка Якима Павлова жена Анна Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Иоаким Павлович

Место жительства
Неизвестно
Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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