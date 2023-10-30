Старкова (Плотникова) Мария Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
28.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно