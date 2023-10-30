Старкова (Плотникова) Мария Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Плотникова) Мария Иоакимовна

Место рождения

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Плотников Иоаким Павлович

Мать: Плотникова Анна Сергеевна

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.02.1812

Муж: Старков Моисей Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Тимофей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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