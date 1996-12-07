Юдина (Юдина (Ганжа)) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Юдина (Ганжа)) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

07.12.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ганжа Алексей

Мать: Елена

Россия
Рождение ребёнка
17.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Владимир

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Николай

Отец ребёнка: Юдин Владимир

Смерть
07.12.1996
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