Юдина (Юдина (Ганжа)) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти07.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Ганжа Алексей
Мать: Елена
Россия
Рождение ребёнка
17.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдин Владимир
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Николай
Отец ребёнка: Юдин Владимир
Смерть
07.12.1996