Юдин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Владимир

Мать: Юдина Мария

Смерть
Неизвестно
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