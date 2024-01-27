(Литвиненко) Елена
Место рожденияРоссия,Ставропольский кр.,с.Арзгир
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Литвиненко Степан
Россия,Ставропольский кр.,с.Арзгир
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Юдина Мария
Отец ребёнка: Ганжа Алексей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алмосов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алмосов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганжа Леонид
Отец ребёнка: Ганжа Алексей
Смерть
1980