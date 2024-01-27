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(Литвиненко) Елена

Место рождения

Россия,Ставропольский кр.,с.Арзгир

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Литвиненко Степан

Мать: не указана

Россия,Ставропольский кр.,с.Арзгир
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Юдина Мария

Отец ребёнка: Ганжа Алексей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алмосов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алмосов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганжа Леонид

Отец ребёнка: Ганжа Алексей

Смерть
1980
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