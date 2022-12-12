Ардашева (Воскресенская) Мария Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардашева (Воскресенская) Мария Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1859 ст.

Муж: Ардашев Николай Петрович

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: Метрическая Книга с. Пьяный Бор Елабужский уезд Вятская губерния 1859 г. Familysearch film #7440073 стр. 462 4 февраля 1859 г. Жених: села Большеучинского кончивший курс в Вятской семинарии... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1862

Сын: Ардашев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ардашев Николай Петрович

Икское Устье, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1869

Сын: Ардашев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ардашев Николай Петрович

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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