Ардашева (Воскресенская) Мария Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1859 ст.
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: Метрическая Книга с. Пьяный Бор Елабужский уезд Вятская губерния 1859 г. Familysearch film #7440073 стр. 462 4 февраля 1859 г. Жених: села Большеучинского кончивший курс в Вятской семинарии... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1862
Сын: Ардашев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ардашев Николай Петрович
Икское Устье, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1869
Сын: Ардашев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ардашев Николай Петрович
Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно