Ардашев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.07.1869
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1869
Бракосочетание
14.06.1894 ст.
Костенеево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.
Дочь: Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.04.1897 ст.
Сын: Ардашев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ардашева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1899 ст.
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Ардашева Елизавета Ивановна
Смерть
1941