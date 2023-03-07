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Ардашев Владимир Николаевич

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Место рождения

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.07.1869

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1869

Отец: Ардашев Николай Петрович

Мать: Ардашева Мария Исидоровна

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.06.1894 ст.

Жена: Ардашева Елизавета Ивановна

Костенеево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.

Дочь: Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.04.1897 ст.

Сын: Ардашев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ардашева Елизавета Ивановна

Савали, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.03.1899 ст.

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Ардашева Елизавета Ивановна

Савали, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1941
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