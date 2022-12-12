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Ардашев Николай Петрович

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Место рождения

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1836

Отец: Ардашев Петр Семенович

Мать: Ардашева Афанасия Сергеевна

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1859 ст.

Жена: Ардашева Мария Исидоровна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: Метрическая Книга с. Пьяный Бор Елабужский уезд Вятская губерния 1859 г. Familysearch film #7440073 стр. 462 4 февраля 1859 г. Жених: села Большеучинского кончивший курс в Вятской семинарии... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1862

Сын: Ардашев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ардашева Мария Исидоровна

Икское Устье, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1869

Сын: Ардашев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ардашева Мария Исидоровна

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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