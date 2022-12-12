Ардашев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения05.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1836
Бракосочетание
04.02.1859 ст.
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: Метрическая Книга с. Пьяный Бор Елабужский уезд Вятская губерния 1859 г. Familysearch film #7440073 стр. 462 4 февраля 1859 г. Жених: села Большеучинского кончивший курс в Вятской семинарии... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1862
Сын: Ардашев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ардашева Мария Исидоровна
Икское Устье, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1869
Сын: Ардашев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ардашева Мария Исидоровна
Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно