Кондрашов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кондрашов Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кондрашова Елена Петровна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кондрашова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Х
Смерть
Неизвестно