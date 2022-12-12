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Кондрашов Петр Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кондрашов Иван Иванович

Мать: Кондрашова Евдокия Степановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кондрашов Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кондрашов Савва Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кондрашова Елена Петровна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кондрашова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Х

Смерть
Неизвестно
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