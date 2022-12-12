Кондрашова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кондрашов Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кондрашов Савва Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кондрашова Елена Петровна

Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кондрашова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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