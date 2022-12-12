Кондрашова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кондрашов Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кондрашова Елена Петровна
Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кондрашова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кондрашов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно