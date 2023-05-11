Кубасов Иона Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кубасов Аким Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Рябова Ирина Ионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1879
Сын: Кубасов Иван Ионовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубасов Петр Ионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно