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Кубасов Иона Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубасов Аким Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Рябова Ирина Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Сын: Кубасов Иван Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубасова Домна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубасов Петр Ионович

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно