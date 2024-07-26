Кубасова (Черных) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти03.03.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
23.07.1840
Рождение ребёнка
13.06.1847
Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович
Рождение ребёнка
11.07.1849
Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович
Рождение ребёнка
15.08.1853
Дочь: Киширова (Кубасова) Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович
Смерть
03.03.1882