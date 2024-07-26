Кубасова (Черных) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова (Черных) Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чернов (Черных) Данила Лукич

Мать: Черных Настасья Герасимовна

Бракосочетание
23.07.1840

Муж: Кубасов Аким Данилович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.06.1847

Сын: Кубасов Иона Акимович

Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.07.1849

Сын: Кубасов Емельян Акимович

Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1853

Дочь: Киширова (Кубасова) Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кубасов Сергей Акимович

Отец ребёнка: Кубасов Аким Данилович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.03.1882
Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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