Кубасова (Кириллова) Домна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова (Кириллова) Домна Филипповна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.04.1865

Муж: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.07.1866

Сын: Кубасов Петр Ионович

Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1870

Дочь: Рябова Ирина Ионовна

Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1876

Дочь: Ефросинья Ионовна

Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1876

Дочь: Фекла Ионовна

Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Сын: Кубасов Иван Ионович

Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.10.1881

Дочь: Пелагея Ионовна

Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.10.1884

Сын: Кубасов Сергей Ионович

Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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