Кубасова (Кириллова) Домна Филипповна
Место рождения
Дата рождения05.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1844
Бракосочетание
11.04.1865
Рождение ребёнка
25.07.1866
Сын: Кубасов Петр Ионович
Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович
Рождение ребёнка
05.05.1870
Дочь: Рябова Ирина Ионовна
Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович
Рождение ребёнка
14.09.1876
Дочь: Ефросинья Ионовна
Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович
Рождение ребёнка
14.09.1876
Дочь: Фекла Ионовна
Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович
Рождение ребёнка
14.07.1879
Сын: Кубасов Иван Ионович
Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович
Рождение ребёнка
04.10.1881
Дочь: Пелагея Ионовна
Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович
Рождение ребёнка
13.10.1884
Отец ребёнка: Кубасов Иона Акимович
Смерть
Неизвестно