Чолпан Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882
Отец: Чолпан Михаил Николаевич
Мать: Чолпан Евдокия Петровна
Бракосочетание
04.07.1904
Жена: Чолпан Феодора Ивановна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-50,зап.-12
Рождение ребёнка
26.12.1905
Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Чолпан Антоний Николаевич
Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1909
Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1911
Дочь: Кириакия Николаевна
Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1912
Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна
Военная служба
25.08.1915
Должность/Звание ратник Воинская часть 2-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место вы... Показать все
Смерть
Неизвестно