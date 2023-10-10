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Чолпан Николай Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882

Отец: Чолпан Михаил Николаевич

Мать: Чолпан Евдокия Петровна

Бракосочетание
04.07.1904

Жена: Чолпан Феодора Ивановна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-50,зап.-12
Рождение ребёнка
26.12.1905

Сын: Чолпан Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Чолпан Антоний Николаевич

Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Чолпан Павел Николаевич

Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1911

Дочь: Кириакия Николаевна

Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Чолпан Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чолпан Феодора Ивановна

Военная служба
25.08.1915
Должность/Звание ратник Воинская часть 2-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место вы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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