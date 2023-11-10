Мурашкина (Слободовская) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашкина (Слободовская) Ксения

Мурашкина (Слободовская) Ксения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мурашкин Всеволод

Отец ребёнка: Мурашкин Николай

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мурашкин Георгий

Отец ребёнка: Мурашкин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашкин Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close