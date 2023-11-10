Мурашкин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мурашкин Николай

Мать: Мурашкина Ксения

Смерть
1982
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