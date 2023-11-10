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Мурашкин Георгий
Мурашкин Георгий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1982
Пол
Мужской
Отец
Мурашкин Николай
1888 г.р.
Мать
Мурашкина (Слободовская) Ксения
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Мурашкин Николай
Мать:
Мурашкина Ксения
Смерть
1982
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