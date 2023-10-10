Архангельская (Воскова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Воскова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Руза, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.11.1897

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1897

Отец: Восков Василий Михайлович

Мать: Воскова Александра Васильевна

Руза, Рузский, Московская область
Бракосочетание
1921

Муж: Архангельский Вячеслав Вячеславович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Вера Вячеславовна

Отец ребёнка: Архангельский Вячеслав Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архангельский Вячеслав Вячеславович

Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Руза, Рузский, Московская область
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