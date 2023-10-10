Архангельская (Воскова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1897
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1897
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Вера Вячеславовна
Отец ребёнка: Архангельский Вячеслав Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архангельский Вячеслав Вячеславович
Смерть
1985
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно