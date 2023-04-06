Назарова Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Лукерья Степановна

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Назарова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Назаров Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Назарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Назарова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Назаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Алексей Михайлович

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