Назарова Лукерья Степановна
Место рождения
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Назарова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Назаров Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Назарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Назарова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Назаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно