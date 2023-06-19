Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Назаров Никита Алексеевич
Назаров Никита Алексеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1879
Дата смерти
1879
Пол
Мужской
Отец
Назаров Алексей Михайлович
1853 г.р.
Мать
Назарова Лукерья Степановна
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Назаров Алексей Михайлович
Мать:
Назарова Лукерья Степановна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1879
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь