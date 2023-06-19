Назаров Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Никита Алексеевич

Назаров Никита Алексеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Назаров Алексей Михайлович

Мать: Назарова Лукерья Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1879
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд